Se il fattore emozionale di tornare a San Siro contro la squadra in cui è cresciuto e nella partita in cui è esploso (a maglie invertite), poteva aver condizionato - almeno in parte - lQuella di ieri è soltanto un'altra gara sotto le aspettative di un inizio di stagione in generale molto complicato per Manuel.E in effetti nei primi minuti, quando tutta la Juve era sembrata lontana parente di quella vista troppe volte fin qui, il classe 1998 aveva messo in campo ciò che il tecnico chiedeva.C'è un momento, un'azione che rappresenta in pieno il momento difficile di Locatelli. Nel primo spezzone di gara, una delle occasioni, o sarebbe meglio dire potenziali occasioni della Juventus, capita sui piedi dell'ex Sassuolo.Un giocatore in fiducia non ci avrebbe pensato molto e avrebbe concluso verso la porta.. Locatelli, almeno nell'idea iniziale, doveva prendersi in mano il centrocampo della squadra. Missione - per ora - non riuscita e forse sbagliata dall'inizio. Certo, nessuno poteva immaginarsi che in un big match come quello di ieri, a far girare maggiormente la squadra e a prendersi più responsabilità fosse Adrien Rabiot e non Manuel.