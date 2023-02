Come racconta Gazzetta, nella ricostruzione successiva al 5-1 di Napoli,Per il resto cinque partite a porta inviolata o “clean sheet” tra campionato e coppe, contro Lazio, Salernitana, Fiorentina, Spezia e Nantes, nel ritorno in Francia. Avversari non eccelsi, si può obiettare, ma la tendenza è chiara, la Juventus ha rialzato il muro dell’allegrismo. Una delle chiavi della ritrovata tenuta è stato Manuel Locatelli bastione centrale davanti alla difesa.