Come giocherà la Juve di Allegri? Fin qui - scrive la Gazzetta - abbiamo dato per scontato il 4-3-3 ed è un azzardo perché Allegri ama mischiare gli ingredienti e non puoi mai sapere che torta esca dal suo forno. Un 4-3-3 con Di Maria nel ruolo di esterno d’attacco sulla destra, suo habitat naturale, ma Allegri in Europa potrebbe disporlo a centrocampo, come interno destro, con Locatelli o Zakaria davanti alla difesa e con Pogba sul lato sinistro.