Voci, proposte, idee e contatti, ma ora una svolta che sembra cambiare tutto.: è il titolo della Gazzetta dello Sport, un'indiscrezione appena arrivata che racconta l'ultima scelta del club neroverde. Nonostante gli approcci, i contatti e un'intesa che stava procedendo nel modo giusto, infatti, il club neroverde avrebbe chiuso ora la porta all'uscita del suo numero 10. Diventato ormai bandiera, a 29 anni sembrava convinto di poter dire addio per il salto in un top club, salvo quest'ultima frenata. Il Sassuolo, infatti, aveva fissato oggi come deadline personale per il colpo, ma offerte convincenti da parte della Juve non sono arrivate e ora la strada per il colpo è molto complessa.C'è, però, un'altra volontà da tenere in considerazione ed è quella del giocatore. Berardi vuole la Juve e ha già un accordo con il club, ecco perché sta salendo la tensione tra lui e il Sassuolo. L'attaccante italiano si sta allenando con i giocatori che non rientrano nei piani tecnici della rosa per sua volontà, sottolinea Sky Sport, forte dell'accordo di massima con la Juventus. Il ragazzo preme per cambiare squadra e al momento non giocherà, ma si aspetta una mossa ufficiale della Juventus per capire come la situazione verrà risolta, così come la forte tensione tra giocatore e club.