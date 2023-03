Il Consiglio di Stato si è espresso in merito al rigetto della richiesta di sospensiva e il prossimo 23 marzo entrerà nel merito. A prescindere dal fatto che la carta segreta (o le carte segrete) contengano effettivamente spunti invalidanti del processo, però, il “blitz” fuori dal recinto della Giustizia Sportiva ha sortito degli effetti non trascurabili. Li sottolinea Tuttosport, così:"1) Sia il Tar sia il Consiglio di Stato hanno stigmatizzato alcune decisioni degli organi di Giustizia Sportiva, rimarcando che le comuni norme del diritto al giusto processo devono essere fondanti anche in questo ambito.2) Sia Tar sia Consiglio di Stato hanno dato ragione ai legali della galassia Juventus su questo punto e dunque è verosimile ritenere che anche gli altri punti che verranno contestati al Collegio possano avere fondamento.3) Proprio al Tar che potrebbe rivolgersi al Juve per chiedere un risarcimento in caso di penalizzazione: se i presupposti sono questi, beh, c’è ragione da una parte di essere ottimisti e dall’altra (Figc) di essere preoccupati".