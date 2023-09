Come racconta Gazzetta, in attacco si cambia. Dopo 5 partite di fila sempre con la stessa coppia, Massimiliano Allegri potrebbe dare un turno di riposo a Dusan, lasciando spazio ad Arekaccanto a Federico Chiesa. «Dusan e Fede vanno valutati — aveva detto il tecnico in conferenza, prima dell’allenamento pomeridiano —, hanno giocato due partite importanti e uno dei due può partire dalla panchina, anche perché poi domenica dobbiamo andare a Bergamo». Le prove della vigilia danno il serbo verso la panchina, con Kean che si è allenato nonostante il problemino alla tibia ma non è al massimo. Chiesa a Reggio Emilia è stato il migliore e ha griffato la sua quarta rete stagionale, Milik invece è al debutto dal primo minuto e cerca la prima rete del 2022-23.