32 anni fa, il 3 settembre 1989, Gaetanoperdeva la vita in un incidente stradale in Polonia, nei pressi della città di Babsk. Si trovava nel paese polacco in qualità di allenatore in seconda della, per visionare il ​Gornik Zabrze, prossima sfidante dei bianconeri in Coppa Uefa. Gaetano Scirea è stato bandiera della Juventus e della Nazionale italiana, pilastro di difesa, gentiluomo. La sua scomparsa sconvolse l'ambiente bianconero e tutto il mondo del calcio. Il suo ricordo, però, vive ancora. Ultima dimostrazione, la scelta e le parole di Danilo, nuovo numero 6 della Juventus del 2021.