Dopo l'ingaggio di Lorenzo Insigne, un altro giocatore di Serie A è finito nel mirino del campionato statunitense: Giorgio Chiellini, veterano della Juve, con il contratto in scadenza il prossimo anno. Molto dipenderà dal mondiale e dalla qualificazione dell'Italia per la spedizione in Qatar, ma il capitano bianconero è tra i nomi sondati.