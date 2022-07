Difensore rivelazione in Serie B, debutto con la Nazionale ma, per il momento, nemmeno un minuto giocato in Serie A. Laha puntato forte su Federicoche, adesso, come racconta Tuttosport, ha la missione di convincere Allegri, fin dalle battute iniziali, per scalare posizioni nelle gerarchie difensive e conquistare il posto di prima alternativa dietro quella che sarà la coppia di centrali difensivi titolari.