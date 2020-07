Che farà Max Allegri? Un anno sabbatico preso dopo i tanti successi alla Juve per poi ripartire. A Marca, ieri, ha rivelato il suo piano: "Liga? Nessuno che sia sano di mente risponderebbe no. Nessuno. Non fa differenza il luogo in cui tornerò ad allenare, ma sto cercando un club con cui condividere un progetto e in cui ci sia l'ambizione di competere per vincere". Premier League o Spagna? Ancora non si sa. Anche il Psg chiama...