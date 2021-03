1









Al primo posto? Alvaro Morata. I gol con Spezia e Lazio, e le relative prestazioni, hanno lanciato al primo posto l'attaccante spagnolo: per media voto, è finora il migliore della Juventus. Vale quel che vale, per carità, ma per la convalescenza di Alvaro servirà anche questo. Anche essere al di sopra di Cristiano Ronaldo. Che non è secondo (c'è Arthur), né terzo (lo è Chiesa): è addirittura al di sotto di Chiellini e viaggia a 6,35 di media voto nelle nostre pagelle. Insomma: tanti gol non bastano a definire una prestazione. Però aiutano a stare nei pressi, in attesa dell'ultima curva.



IL REPARTO MIGLIORE - Resta la difesa a comandare la gara tra i reparti: migliorano i voti di Szczesny, oggi a 6,33, e De Ligt e Chiellini si confermano la coppia che le nostre pagelle darebbero 'titolare'. Da segnalare la gran risalita di Bernardeschi: con Dybala out, oggi è Rabiot ad avere la media voto più bassa in stagione: 5,75. A 5,78 c'è Bentancur...



