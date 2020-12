di Cristiano Corbo

Un sorpasso sulla scia delle emozioni, quelle che ancora oggi sa suscitare Gigi Buffon. Oh, intanto: bentornati al nostro Matchday, qui dove analizziamo le pagelle de IlBianconero.com e tracciamo una media voto matematicamente sanguinosa ma anche per questo estremamente accurata. Nelle 18 partite finora disputate dalla Juventus, tra campionato e Champions League, gli estremi non cambiano: da una parte c'è Cristiano Ronaldo e la sua media da 6,92; dall'altra viaggia a fari spenti Dybala: nonostante il 7 di Genova, è a 5,77 finora.



C'E' GIGI - La top 11, che potrete vedere nella gallery qui in basso, ha un cambio al vertice: c'è Buffon e non Szczesny. Il motivo? Non si potevano non premiare le ultime prestazioni del portierone di Carrara. Media del 7 in 5 partite, considerando i puri numeri (e non le presenze) nessuno è al suo livello. In termini di crescita gli somiglia Aaron Ramsey: è a 6,81 e ha superato persino McKennie tra i top del reparto. TORNA KULUSEVSKI - Fuori Rabiot e dentro Kulusevski, fisso a 6,15 e a un passo dal 6,18 di Federico Chiesa. Poi? Sale di rendimento pure Alex Sandro (6,35) e si conferma oltre il 6.5 Matthijs de Ligt. Insomma, è un buon periodo. Più o meno per tutti e specialmente per Andrea Pirlo. La media del Maestro? La trovate nella nostra gallery dedicata con la top XI, è qui in basso.