di Cristiano Corbo

Cristiano è il Re, e su questo non può pioverci. Poi? Seguono Morata e Ramsey, che con la Lazio non ha giocato e che per un po' non rivedremo. Anche così si spiega lo stop di Roma con la Lazio, oltre all'assenza di Chiellini che si fa facile assist per la comprensione degli ultimi quindici secondi dell'Olimpico. Dunque, problemi lì dietro? Stando ai numeri, le sufficienze piene, in difesa, latitano eccome: si salva solo Danilo, Demiral continua a steccare. E Bonucci cade sotto il sei.



LA COPPIA GIUSTA - Pirlo continua a dividersi tra scelte e azzardi: ha ricevuto le risposte che attendeva, ma l'opzione Frabotta continua a non convincere (viaggia a 5,8 di media). Quantomeno, in attacco la scelta di tenere fuori Dybala sembra obbligata dal momento attraversato dall'argentino: altro crollo e finisce a 5,75. Morata a 6,81 e Ronaldo a 7,3: non servono giudizi, quando i numeri parlano così chiaramente.



