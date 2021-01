di Cristiano Corbo

Non è sempre democratica, la nostra media voto. Ma chiarisce, eccome, alcuni aspetti che alle volte diamo per scontati, altre invece quasi non ce ne accorgiamo. Certo, neanche una forte miopia ci porterebbe a ignorare il peso specifico di Weston McKennie in questa squadra. Ma, certificato dai numeri, vien fuori un'importanza seria, concreta, che porta frutti. E' dell'americano, il passo in avanti più lungo in una rosa che ha subito scossoni e pure ha saputo ripartire. Quasi immediatamente. Dopo l'ex Schalke, lo scettro passa a Wojciech Szczesny: determinante, nelle ultime partite. E il polacco si avvicina così a Buffon, che in sette presenze mantiene una media di 6,6. Sopra Gigi, solo Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt.



COPPIA D'ASSI - Attenzione proprio al cambio al vertice: non è più CR7 l'indiscusso MVP della stagione bianconera fino all'ultima gara con la Spal. E' arrivata la consacrazione di De Ligt pure in Matchday, dov'è mancato a lungo e non certo per suoi demeriti, quanto per infortuni e covid. Insomma, è partito alla grande e proseguirà certamente sulla stessa lunghezza d'onda. Sorprende la crescita di Arthur: è 6.56 di media. Ed è tanto, se consideriamo la grande annata di Morata e il suo attestarsi sul 6,52. Occhio anche a Chiellini per eventuali sorpassi futuri: 6.4.



Per la top 11 della nostra media voto, andate pure qui in basso. C'è la nostra gallery dedicata...