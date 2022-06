Il rinnovo di Matthijs De Ligt è tutt'altro che scontato, anche se ci sarà modo di vedersi e parlare ancora, ma i punti da chiarire sono molti. Così come le offerte che arrivano alla Juventus. Su tutti, il Chelsea, che con la nuova proprietà spinge. Come si legge su Tuttosport, spunta una maxi-proposta: "Tuchel vuole De Ligt e sul tavolo dei dirigenti bianconeri è arrivata un’offerta concreta, anche se piuttosto lontana da quelle che sarebbero le aspettative juventine. Il Chelsea non intende pagare la clausola nella sua interezza: preferisce trattare con le varie parti per strappare un accordo su una parte fissa e in più una contropartita tecnica. La proposta dei Blues includerebbe uno a scelta tra Timo Werner e Christian Pulisic". La risposta? Stando a quanto filtra, sia il tedesco sia lo statunitense sono elementi che interessano alla Juventus (Pulisic era già stato cercato in passato), ma non in un affare del genere.