Mattinata bollente alla Continassa. Come abbiamo riportato, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha passato la mattina nel centro sportivo bianconero, dove ha assistito in prima linea agli sviluppi, ovvero al crollo, della Superlega. Stando a quanto riporta Sky Sport, il numero uno bianconero è rimasto nei suoi uffici, dove ha condotto riunioni in remoto e telefonate. Da lì ha delineato la strategia da adottare, che ha poi condotto al comunicato emanato dal club nel primo pomeriggio.