Questo pomeriggio, la Juventus si è riunita alla Continassa per il primo allenamento del 2022 e per preparare la prossima sfida di campionato contro il Napoli. Prima di iniziare la seduta agli ordini di Massimiliano Allegri, però, alcuni calciatori hanno fatto gli auguri di buon anno ai tifosi. Auguri prontamente ripresi e condivisi sui canali social del club bianconero. Uno di questi, vede come protagonisti i due portieri, Szczesny e Perin, tra un saluto all'assente Pinsoglio e una battuta.