Come racconta Gazzetta, attraverso le manovre del 2019-20 (che coinvolgevano tutta la squadra) e quelle del 2020-21 (alla quale hanno aderito in 17: alcuni, tra cui Buffon, De Ligt e Morata, no) hanno alleggerito i bilanci. Quanto alla prima, che consisteva nella rinuncia a una mensilità e al posticipo di altre 3, l’accusa ritiene che la Juventus abbia registrato solo in un secondo momento le «scritture di riduzione» per caricarle sul bilancio successivo, anche se si trattava di accordi contestuali.