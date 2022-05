Dal sito ufficiale della Serie A:



"Il Genoa ha segnato il 68% dei propri gol in questa Serie A TIM nella mezz'ora finale di partita (17 su 25 totali), record in percentuale nel torneo in corso - tuttavia troverà di fronte la miglior difesa degli ultimi 30 minuti di gioco: solo 10 le reti incassate nel parziale dalla Juventus".