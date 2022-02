4









C'è, ma non si dice. Perché ai fantasmi non ci si crede mai, però un lenzuolo bianco nel buio continua a far paura. La Juventus è alle prese ormai da anni, almeno da quando in Europa ha velleità di vittoria, con una maledizione della prima luna, e cioè della prima Champions: ogni volta che la partita ha contato tantissimo - vedi il Villarreal tra qualche giorno - i pezzi mancanti della squadra di Allegri, Sarri, Pirlo e ancora Allegri sono stati più del normale, più del sopportabile.



Analizzando brevemente, a partire solo dalla sfida contro l'Ajax di tre stagioni fa, la Juve si ritrovò senza cinque elementi chiave all'andata, mentre furono quattro le assenze pesanti al ritorno, più l'infortunio di Dybala. Ecco, a tal proposito: proprio la Joya è una costante tra le assenze pesanti nei momenti più pesanti. Ma anche Chiellini non "scherza". Guarda l'analisi nella gallery dedicata.