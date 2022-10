Quella di ieri sera è stata forse la più deludente disfatta europea realizzata dalla Juve nell'arco della sua gloriosa storia. Non tanto per il risultato maturato, ma soprattutto per il percorso orrido che i bianconeri hanno fatto durante la fase a gironi. Mai nella storia infatti la Vecchia Signora era arrivata con soli 3 punti all'ultima giornata, ma soprattutto non era mai uscita con un turno di anticipo ai gironi. Continua dunque la maledizione Champions per Madama, che dalla stagione 1996, anno dell'ultima conquista, ha confezionato solamente notti amare e deludenti per i tifosi. Dalle 7 finali perse, fino alle eliminazioni contro il Galatasary e il Benfica appunto. Nella Gallery di seguito ecco tutti i risultati ottenuti di anno in anno.