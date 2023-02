Il derby non è mai una gara come le altre. Speciale sarà questa volta per il terzino brasiliano Alex Sandro. Qualora scendesse in campo raggiungerebbe la presenza numero 300 con la maglia della Juventus. Questo significherebbe vedere la sua maglia esposta al JMuseum. Davanti ci sono solo David Trezeguet (320) e il primatista assoluto, Pavel Nedved (327).