La maglia a strisce porta a un vantaggio in campo. Lo evidenzia uno studio dell’Università di Newcastle riportato da Gazzetta.it. I ricercatori hanno scoperto che le mantidi hanno più difficoltà a individuare possibili prede in movimento se queste hanno un manto a strisce strette. Le difficoltà inoltre crescono se la preda è bianconera, questo per via dell’elevato contrasto tra i colori. Di conseguenza, si pensa che i calciatori che indossano maglie a strisce possano trarne vantaggio in situazioni di gioco in velocità. E la maglia bianconera aiuta, per la gioia della Juventus, che però per quest'anno ha "abbandonato" le strisce nella propria casacca.