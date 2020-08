Adesso è l’allenatore della Juventus Under 23 e da qui costruirà la sua nuova carriera, ma quella da calciatore di Andrea Pirlo è stata uno spettacolo. Un’opera d’arte viste le traiettorie che disegnava in campo, come la punizione contro il Lione nel 2014, che il club bianconero ha ricordato sui suoi canali social. Stasera toccherà alla squadra di Sarri fare l’impresa, ribaltare la sconfitta dell’andata e volare a Lisbona per la Final Eight. Magari, grazie ad un calcio piazzata di un altro fenomeno assoluto, Cristiano Ronaldo.