Lasi appresta a disputare le ultime due gare del suo 2022, prima contro iloggi alle ore 18.30 e poi contro ladomenica sera all'Allianz Stadium. Dopodiché si interromperà tutto da lunedì fino al 3 gennaio, complici i prossimiin Qatar come noto. Alcuni club partiranno per una nuova, scelta diversa quella fatta dalla Vecchia Signora.- La Juve rimarrà ad allenarsi alla, con l'obiettivo di mettere i muscoli in carica e ripartire al meglio il 6 gennaio contro la Cremonese. Sembra una banalità ma la Juventus già in estate ha preso parte alla tournèe neglidove i bianconeri hanno viaggiato molto complici le amichevoli di lusso e questo non gli ha permesso di ultimare al meglio la preparazione. Proprio per questo ora i bianconeri si compatteranno e recupereranno ciò che non è stato fatto in estate, per poi poter tornare in campo con un piglio diverso e migliore.