L'asecsa di Yildiz



La Fiorentina non molla



L'Europeo

L'anomala sfida di martedi sera in campionato contro il Sassuolo sarà l'ennesimo test da superare per ladi Allegri , alla quale non è concesso nessun passo falso se vuole continuare a tenere testa all'Inter di Simone Inzaghi. Ma quelle che si stanno vivendo sono giornate concitate anche per quel che riguarda il mercato, dove ci sono diverse situazioni che potrebbero beneficiare all'intero mondo Juve. Oltre alle operazioni in entrata però, si sta facendo un punto anche su quelli che potrebbero essere ie in questa lista c'è anche il nome diLa prima considerazione da fare è legata allo scarso minutaggio avuto fino a questo momento, complice anche l'infortunio subito in questi ultimo periodo che lo ha lasciato fuori dai giochi. A questo però, va ad aggiungersi l'inaspettata e... aspettata', che sta scalando posizione nelle gerarchie di Allegri in men che non si dica, arrivando ad essere uno dei giocatori più indispensabili per l'allenatore livornese. Se già prima lo spazio era ridotto, difficile che questo possa aumentare al suo rientro, anzi.Proprio per questo, la società della Continassa sta valutando bene il da farsi e al momento, l'ipotesi più percorribile sembra essere quella di una cessione in prestito. Sull'attaccante si era mosso in un primo momento il Monza di Palladino, che aveva chiesto informazioni ai bianconeri. Infine, c'è stato l'ingresso in scena della, che avrebbe intenzione diPer ultimo, ma non meno importante, va considerato che a giugno ci saranno glied è molto probabile che Kean abbia reali intenzioni di lasciare la Juve per potersi garantire ampio spazio in vista di quelle che sonoalmeno fino alla prossima estate.