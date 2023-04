Alla Continassa, stando alle indiscrezioni diffuse dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stata una Pasquetta "di fuoco". E non per la carne alla griglia (?) che potrebbe aver arricchito il pranzo in famiglia delladopo l'allenamento a porte aperte, ma per lache ha visto coinvolti Massimilianoe Leandro, con quest'ultimo che pare abbia tirato fuori tutto il suo mix di delusione e frustrazione covato negli ultimi tempi e dovuto sostanzialmente allo scarso minutaggio avuto finora, fino al suo superamento nelle gerarchie della squadra da parte del giovane Enzo Barrenechea.L'episodio ha scatenato isui, con molti di loro che - per una volta - si sono schierati dalla parte del tecnico livornese. Come sempre, però, non mancano nemmeno le voci "fuori dal coro".