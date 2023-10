Quale centrocampista per il futuro della? Come racconta Gazzetta, il primo nome della lista resta quello di Pierre-Emile, danese di 28 anni in forza al Tottenham, che gli emissari bianconeri hanno visto in azione anche sabato in nazionale contro il Kazakistan. Pista però complicata, se le richieste degli Spurs non si sposteranno dai 30 milioni di euro di oggi. Nella lista della Juve ci sono poi anche profili giovani come Manu Koné (Borussia Moenchengladbach), Youssouf Fofana (Monaco) e Habib Diarra (Strasburgo), ma negli ultimi giorni sta salendo prepotentemente la candidatura del 21enne Samardzic.