Nel complesso gioco del calciomercato, l'equilibrio tra entrate e uscite è fondamentale, ancor più in periodi come gli ultimi caratterizzati da una forte attenzione a spese sostenibili. Vale anche per la, che a fronte degli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer (più Gatti) e di quello imminente di Kostic, ha dovuto (e deve) fare i conti anche con una lista di esuberi dalla quale finora è stato tagliato solo Ramsey, al netto dei contratti in scadenza (Bernardeschi, Dybala, Chiellini). Chi resta, dunque, da cedere? In gallery i calciatori che possono essere considerati esuberi, non tutti però lasceranno Torino entro questo mercato.