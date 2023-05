In questa stagione Massimiliano Allegri ha concesso maggiore spazio ai giovani nella sua Juventus. Si pensi a Fabio, Nicolò, Mathias, per citarne alcuni. Ultimo, ma non meno importante è stato SamuelJunior. L'esterno inglese ha deciso la sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, mettendo cosi a segno anche la sua prima rete tra i grandi. Nonostante anche prima le sue doti fossero sotto gli occhi di tutti.Mathiassarà a disposizione di Massimilianonella gara contro la Cremonese ma al termine partirà per il Mondiale Under 20 con la sua Argentina, concludendo in anticipo la sua stagione con la Juventus. Il suo sostituto potrebbe essere, come riferisce Tuttosport, Nikolaitaliano classe 2002. Nato e cresciuto a Piacenza da genitori macedoni. La sua prima convocazione da Allegri è arrivata nella gara a San Siro contro l'Inter, segnale chiaro di quanto il tecnico livornese creda nel giovane. Agli ordini di Brambilla in questa stagione ha collezionato 36 presenze fra Serie C e Coppa Italia di Serie C, si presenta in Serie A con quasi 2000 minuti nelle gambe. Dopo di lui potrebbero trovare spazio nella Juventus di Allegri anche Kenane Dean. La linea verde della Juventus funziona, ora Allegri può godersi i suoi giovani.