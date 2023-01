A dettare la linea sul mercato che verrà é stato Massimiliano, intervenuto nel postNUOVO CDA - "Decollerà anche il mercato? Credo che la Juventus ha una rosa importante, è stata costruita una rosa importante. Ci sono state defezioni per infortuni traumatici e non. Sono usciti giovani importanti, tra Iling e Miretti, Soulé in un ruolo non suo, Gatti è cresciuto molto... C'è da stare contenti, c'è solo da migliorare da quanto fatto stasera. Numericamente siamo a posto".