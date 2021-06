Ringiovanire. Questa è la linea, dettata a suo tempo anche da John Elkann. La Juve vuole tornare a correre e lottare, dunque a giocare senza il peso delle aspettative e della gestione. Un progetto verde, che per i bianconeri già nella scorsa stagione voleva dire 7 giocatori sotto i 25 anni, esclusi gli Under 23 aggregati in pianta stabile. Ecco: l'obiettivo è proseguire e naturalmente migliorare.



GLI OBIETTIVI - Per questo, si proseguirà sulla stessa lunghezza d'onda, come racconta La Gazzetta dello Sport. Allegri avrà il compito di far crescere i ragazzi bianconeri e provare a inserirne altri: il primo nome resta Locatelli, che pure in Nazionale si è dimostrato ad altezza Juve. Bentancur e Rabiot andrebbero a comporre il trio di titolari, insieme all'attuale centrocampista del Sassuolo. E poi? Poi servirà una punta: il sogno è Gabriel Jesus, Dybala e Morata già confermati. Giovani e terribili, in senso buono: in coda, occhio a Milenkovic. 23 anni...