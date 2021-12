Dopo gli interrogatori di Cherubini e Arrivabene (non indagati) e in attesa delle chiamate per gli indagati Agnelli e Nedved, la Juve sceglie la precisa linea del silenzio. Gli ex dirigenti Re e Bertola si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti, una decisione che vi abbiamo raccontato ieri e che il legale Chiappero ha spiegato così: "Se ci sono chiarimenti da dare, si daranno Ma prima dobbiamo conoscere il contenuto delle contestazioni. E noi, al momento, non lo conosciamo". Gli ex Chief financial officer e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, erano stati scelti (soprattutto il primo) da Andrea Agnelli come figure chiave del management della società, prima che a loro subentrasse Stefano Cerrato."Gli altri indagati, il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, il responsabile dell’area sportiva Stefano Cerrato, attuale Chief Financial Officier, e l’ex capo dell’area sportiva Fabio Paratici, ora al Tottenham, non hanno ancora ricevuto l’invito a comparire (e non è detto che la procura avesse intenzione di chiamarli) ma - scrive la Gazzetta dello Sport - il loro legale Davide Sangiorgio ha già fatto sapere che, se convocati in questa fase processuale, si avvarranno facoltà di non rispondere". La linea del silenzio prosegue anche fuori dall'indagine, per il momento: dopo il primo silenzio dei dirigenti a pochi minuti dall'Atalanta, dalla Juventus sono arrivati solo un comunicato "di collaborazione con la magistratura" e le parole John Elkann, poi riprese in un intervento diretto di Pavel Nedved.