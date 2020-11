1









Ronaldo è il protagonista, ma alla fine è la Lazio a far 'festa'. Come? Grazie ai cambi. Scrive il Corriere dello Sport: "Inzaghi, in avvio di ripresa, ha migliorato la Lazio con un triplo cambio. Acerbi nel ruolo di Radu ha aggiunto spinta, Marusic è diventato più pericoloso a sinistra e Lazzari ha messo sotto Frabotta. Poi l’ingresso di Akpa Akpro è servito per evitare le ripartenze della Juve, alimentate solo dai raid di Rabiot. Pirlo non toccava niente, perché non sapeva come e dove intervenire. Lo ha fatto dopo 75 minuti, forse sbagliando. Ecco il paradosso: aveva meno panchina di Inzaghi. CR7, toccato duro, è uscito ma Dybala è entrato malissimo in partita. Quasi un tradimento. McKennie non ha le stesse caratteristiche di Kulusevski. Morata si è fermato e la Juve si è chiusa troppo, non riuscendo più a ripartire. La Lazio danzava intorno al fortino bianconero e all’ultimo assalto ci ha pensato Caicedo, novello Altafini".