Oggi Mattiaspegne 30 candeline e la Juventus gli ha voluto mandare un messaggio. Questa la lettera:Oggi è il compleanno di Mattia Perin. Il nostro portiere classe 1992 spegne 30 candeline. Il suo è un compleanno speciale perché coincide con il match che i bianconeri giocheranno al “Marcantonio Bentegodi” di Verona contro l’Hellas, proprio nella giornata di oggi alle ore 18:30; partita in cui Mattia potrebbe essere protagonista, stando alle parole del Mister di poche ore fa. Non è difficile, dunque, pensare quale possa essere il desiderio di Mattia per festeggiarlo al meglio: sicuramente tornare a Torino con una vittoria per dare continuità ai quattro successi consecutivi ottenuti in campionato. E focalizzando l’attenzione sulla Serie A non possiamo non citare i numeri di Perin in questa prima parte di stagione perché nelle sei occasioni in cui è stato chiamato in causa per tre volte ha mantenuto la porta inviolata contribuendo a rendere la difesa bianconera quella meno battuta in tutta la massima serie italiana. Non è un caso, dunque, che le sue prestazioni gli siano valse il titolo di MVP del mese di settembre.Inoltre la sua capacità di farsi trovare sempre pronto e la sua voglia di mettersi a disposizione dei compagni l’hanno reso un elemento fondamentale nella rosa di Mister Massimiliano Allegri. Oggi, nel giorno del suo trentesimo compleanno, gli mandiamo i nostri più grandi auguri con la speranza che il regalo più grande arrivi proprio dal campo questa sera. Ancora tanti auguri, Mattia!