Nemmeno dopo una stagione travagliata, l'amore dei suoi tifosi per la Juventus cala. Nonostante le critiche e l’amarezza di un'annata lontana da ambizioni e desideri, tantissimi tifosi hanno deciso di rinnovare l’abbonamento anche per la prossima stagione, quella che dovrà essere del riscatto. Circa l'80%, scrive Tuttosport, ha rifatto la tessera annuale per assicurarsi un posto allo Stadium. L’anno scorso la campagna abbonamenti si era chiusa a quota 20.200, ieri, nel giorno in cui iniziava la vendita libera, la quota era oltre 16mila tessere, con la Juve che vorrebbe raggiungere lo stesso numero di abbonamenti dell’anno scorso ed entro il 2 luglio si avrebbe anche un piccolo sconto.Il club, inoltre, per aiutare i tifosi ha varato un leggero ribasso nei prezzi, la possibilità di ratealizzare l’acquisto in tre quote senza interessi e due tipologie diverse di tessere. "Il 72% di chi ha sottoscritto l’abbonamento ha scelto l’opzione full, quella più cara (30 euro in media a partita rispetto a quella base a 27,8 euro), che però offre maggiore possibilità come indicare fino a 4 riserve, effettuare il cambio nominativo per tutte le partite con il diritto, in caso di rivendita, a una percentuale del 51% del prezzo cui il posto viene rivenduto, da utilizzare come credito, la prelazione sulle Coppe (con possibilità di cambio nominativo) e il 50% di sconto sulla J1897 Membership", si legge sul quotidiano. Si è ancora lontani dai numeri del pre Covid e di CR7 (30 mila circa), ma questi rinnovi per il club rappresentano un incentivo positivo.