La conferma arriva da Goal: nelle scorse ore laha sondato il terreno con laper provare a prendere nuovamente in prestito Luca, sbarcato in biancoceleste nel mercato di gennaio dopo qualche mese all'Eintracht. In questi giorni si sta parlando dell'azzurro anche nell'ottica di un possibile affare per Sergej, ormai destinato a lasciare la Capitale.