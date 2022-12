Ci sono ancora molti dubbi circa quello che sarà il futuro di Luca Pellegrini, ora in prestito all'Eintrach Francoforte ma destinato a fare rientro a Torino al termine della stagione, almeno per un breve periodo. Sul terzino ex Cagliari ci sono infatti anche gli occhi di altri club, tra cui la Lazio di Maurizio Sarri. Come riportato da Il Messaggero infatti, il patron Lotito starebbe tentando di convincere l'ex allenatore di Juve e Napoli ad investire su di lui.