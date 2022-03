Maurizio Sarri si aspetta una Lazio protagonista nel prossimo mercato estivo e ha in mente di rinforzare la difesa. Il primo nome è quello di Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan e con cui il direttore sportivo Igli Tare ha fissato un incontro con Mino Raiola nella seconda metà di marzo. E la Juve? Come riporta calciomercato.com, l’offensiva della Lazio prevede un’offerta importante per Romagnoli: contratto pluriennale a 3 milioni di euro netti più bonus a stagione. Alessio è tentato dalla possibilità di tornare a Roma e giocare nella squadra per la quale fa il tifo sin da bambino. La Juve resta alla finestra in attesa di possibili sviluppi: Romagnoli piace ad Allegri ma, allo stato attuale, non si è andati oltre uno scambio di informazioni con Raiola.