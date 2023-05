E' Maurizio Sarri ad aver chiesto l’attaccante a Lotito, perché lo considera l’alternativa ideale a Immobile e ci sono già stati i primi contatti positivi per una trattativa che può diventare calda a stretto giro di posta. Nell'annata bianconera ha segnato 8 gol tra tutte le competizioni, ma il club bianconero non ha ancora deciso se esercitare, entro il 15 giugno, il diritto di riscatto dal Marsiglia previsto a 7 milioni di euro.- Così la Lazio resta in attesa, pronta a sferrare l’affondo su quello che è diventato il principale obiettivo per rinforzare l’attacco. L’operazione Milik è sostenibile per le casse biancocelesti mentre la Juve, che aveva già chiesto uno sconto rispetto ai 7 milioni più bonus previsti, ora vuole riflettere sull’operazione. Non è da escludere anche uno scenario che preveda il riscatto da parte del club bianconero per poi discutere direttamente con la Lazio dell’ormai ex Marsiglia. D’altronde le due società dovranno aggiornarsi presto su due questioni molto importanti: Pellegrini e Milinkovic-Savic. Lo riporta calciomercato.com.