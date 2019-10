Il giovane difensore del Partizan Belgrado ​Strahinja Pavlovic, classe 2001, è già da quest'estate un obiettivo concreto della Lazio, ma non solo. Anche la Juventus, infatti, segue da vicino gli sviluppi di mercato del centrale serbo, il quale ha dichiarato a ​TV Prva: "Ho un contratto di cinque anni con il Partizan e penso di partita in partita". Il Partizan ha rifiutato un'offerta da 5,5 milioni durante la sessione estiva, proprio perché consapevole che il valore del giocatore possa alzarsi proprio per la concorrenza di top club come la Juventus.