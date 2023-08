Manca sempre meno alla chiusura del mercato e ad oggi, in casa Juve bisogna ancora trovare una soluzione sul futuro di Leonardo Bonucci. I bianconeri non ne vogliono sapere di reintegrarlo in rosa e proprio per questo, il difensore lascia aperta ogni possibilità di trasferimento. Tra i vari club interessati c'è anche la Lazio, che stando a quanto riportato da Sky proverà un blitz nelle prossime ore per cercare di convincerlo ad approdare nella Capitale.