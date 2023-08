In attesa di trovare l'intesa definitiva per Luca Pellegrini, che ancora manca per quanto riguarda le cifre dell'operazione (un prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Europa dei biancocelesti), laha bussato alla porta dellaper un altro giocatore: si tratta di Nicolò, pressante richiesta di Maurizio Sarri, a cui Massimilianonon può garantire una maglia da titolare in una stagione senza nemmeno gli impegni internazionali.- Il centrocampista classe 2001, da parte sua, non è indifferente alla possibilità di disputare la prossima Champions League, mentre i bianconeri sono ingolositi da un altro aspetto: la cessione di Rovella, infatti, potrebbe fruttare 18-20 milioni di euro, motivo per cui farci almeno una riflessione sembra inevitabile. Anche in questo caso, si ragiona sul prestito con obbligo. Se ne saprà certamente di più nei prossimi giorni.