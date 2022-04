Le strade di Sergej Milinkovic-Savic e della Lazio si divideranno in estate. Come riporta Il Tempo infatti la società biancoceleste chiederebbe una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Nessuna società avrebbe ancora formalizzato un'offerta. In vantaggio però sembrano esserci Paris Saint Germain e Manchester United anche se il sogno del giocatore resta il Real Madrid. La Juventus resta vigile.