Dal sito Juventus.com alla vigilia della sfida dell'Olimpico:

"NUMERO 153 153º confronto in Serie A tra Lazio e Juventus: avanti i bianconeri nel bilancio per 82 successi a 34 - 36 pareggi completano il quadro nel massimo campionato.



BIANCONERI E LAZIALI La Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in Serie A: 82, almeno 16 più che contro qualsiasi altra avversaria.



CLEAN SHEET! Nella striscia record dei nove Scudetti di fila, ovvero a partire dal 2011/12, la Lazio è la squadra contro cui la Juventus ha registrato più clean sheet in Serie A: 11 su 18 match.



76 A ROMA Sono 76 i confronti in Serie A tra Juventus e Lazio in casa dei biancocelesti: 25 successi per i padroni di casa contro i 33 dei bianconeri (18N).



L'UNICA VOLTA ALLE 12.30 La Juventus ha trovato il successo per 2-0 (Dybala e Higuaín) nell'unico precedente in Serie A tra Lazio e Juventus alle 12.30, nel gennaio 2017.



LA LAZIO IN CASA La Lazio ha perso solo tre delle ultime 23 partite interne di Serie A (15V, 5N), tutte sconfitte arrivate tuttavia nelle sette gare in casa più recenti.



QUANDO LA LAZIO VA IN SVANTAGGIO A partire dalla scorsa stagione, la Lazio è la squadra che ha guadagnato il maggior numero di punti da situazione di svantaggio nei cinque maggiori campionati europei: 32 (tre di questi proprio nella sfida più recente all'Olimpico contro la Juventus).



LA JUVE NEL FINALE La Juventus è l'unica squadra di questa Serie A a non aver ancora subito gol nella mezzora finale di partita: il gol più tardivo subito dai bianconeri finora è stato quello di Andrea Favilli del Verona al 60'.



LA PRECISIONE BIANCONERA La Juventus è la squadra con la miglior percentuale di passaggi riusciti (88.3%).



BIANCOCELESTI NEI PRIMI TEMPI La Lazio ha segnato due reti nei primi tempi di questa Serie A: soltanto il Verona (una) ne conta meno finora nella competizione.".