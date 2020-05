La Lazio crede fortemente allo scudetto e come riporta Il Corriere dello Sport, Claudio Lotito si è già portato avanti con un bonus complessivo da 10 milioni di euro in caso di vittoria dello scudetto. Il premio sarebbe così ripartito: 400mila euro per ogni calciatore e 500mila per l'allenatore Simone Inzaghi. Lo spogliatoio ha accolto la notizia con un tripudio ma di certo a Torino c'è grande voglia di far risparmiare a Lotito questo malloppo....