Continua il braccio di ferro tra Lazio e Juve per il cartellino di Luca Pellegrini. L'esterno di proprietà dei bianconeri piace fortemente a Maurizio Sarri, che avrebbe chiesto espressamente di portare a termine la trattativa. Lotito però, spera in un passo indietro sulle cifre richieste dalla Continassa e potrebbe essere proprio questa la chiave di svolta per arrivare alla fumata bianca.