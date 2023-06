La Juve continua a lavorare duramente sul mercato e nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale sul rinnovo di Adrien Rabiot, che resterà in bianconero per un'altra stagione. Questo però non esclude nuovi arrivi a centrocampo e uno dei maggiori obiettivi resta sempre Milinkovic-Savic. Stando a quanto riportato da Il Messaggero però, Lotito avrebbe alzato il muro, chiedendo una cifra di almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire con un anno di anticipo.