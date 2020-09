Il rientro in gruppo di Paulo Dybala è un grande passo avanti nel recupero dall'infortunio in cui il numero 10 bianconero è ricaduto nello sfortunato ottavo di finale di Champions League contro il Lione a inizio agosto. La Joya è di nuovo (parzialmente) in gruppo e oggi ha sostenuto l'allenamento all'Allianz Stadium con i compagni. Anzi, con i "ragazzi" come li ha definiti lui su Instagram. Dybala ha infatti pubblicato nel primo pomeriggio una foto del suo allenamento con il messaggio: "Un passo avanti! Sono felice di essere di nuovo insieme ai ragazzi".