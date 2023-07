Nonostante Leonardo Bonucci abbia confessato ai tifosi presenti al J Medical di voler rimanere alla Juventus, ribadendo più volte questo concetto, come confermano anche le parole del suo agente, Alessandro Lucci;. Il rischio di restare fuori rosa per tutta la sua ultima stagione è concreto e non è un bluff, il che significherebbe chiudere nel peggiore dei modi l'avventura in bianconero così come la carriera, rinunciando inesorabilmente anche all'Europeo.Più di qualche offerta è arrivata per l'ex capitano bianconero; proposte che però come annunciato in conferenza stampa da Cristiano Giuntoli, sono state rifiutate. Bonucci ha detto no alle tre offerte dalla Serie B, ovvero Palermo, Sampdoria e Bari. Così come, secondo quanto riferisce calciomercato.com, ha chiuso le porte al momento all'MLS e all'Arabia Saudita. "È un calciatore di livello mondiale, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all'altezza del suo livello", messaggio chiaro arrivato anche dall'agente. Bonucci vuole un progetto importante in Europa.TUTTO BLOCCATO? - Ha tentato di proporsi senza successo a Roma e Lazio. Situazioni quindi in stand by; il mercato è ancora lungo ma la sensazione è che Leo debba rinunciare a qualcosa. O in termini di ambizione o in termini economici. Anche perché la Juve è intenzionata a tenere botta in questo braccio di ferro.